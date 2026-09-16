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16 сентября, 20:31

В мире

Самый старый мужчина в Италии умер на 113-м году жизни

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Coldiretti Basilicata

Старейший мужчина Италии Витантонио Ловалло умер на 113-м году жизни, сообщила газета Corriere della Sera.

Ловалло жил в Сарнелли, коммуне Авильяно региона Базиликата на юге страны. Свой последний, 112-й день рождения он отметил 25 марта.

Как пишет СМИ, у долгожителя остались двое дочерей и сын. Он отличался доброжелательным нравом и простым образом жизни: работал в поле и следовал традициям. Похороны мужчины пройдут 17 сентября.

Ловалло родился в 1914 году. В молодости он работал пастухом и погонщиком мулов. Во время Второй мировой войны его призвали на службу, в 1943 году он попал в плен к немецким войскам в Греции, а затем был депортирован в концентрационный лагерь в Германии, где находился до 8 мая 1945 года. После войны Ловалло вернулся в Базиликату.

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