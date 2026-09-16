17 сентября в Москве станет последним по-летнему теплым днем в году

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Воздух в Москве в четверг, 17 сентября, прогреется до 23 градусов, что на 6–7 градусов выше климатической нормы и соответствует августу. Этот день станет последним по-летнему теплым в 2026 году, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что минимальная температура в столице 17 сентября составит 6–9 градусов, а к середине дня столбики термометров поднимутся до 20–23 градусов. По его словам, подобное тепло в середине сентября случается редко.

"По статистике, 17 сентября повторяемость 20-градусного тепла в столице составляет в среднем один раз в пять лет", – рассказал Тишковец.

Ранее сообщалось, что ночь на среду, 16 сентября, стала наиболее холодной на текущей неделе в столичном регионе. На метеостанции ВДНХ температура опустилась до 6 градусов, а на Балчуге – до 10,1 градуса.

При этом в ночь на четверг в некоторых районах Подмосковья возможны заморозки до минус 1 градуса. Кроме того, такая температура может сохраниться и утром, в связи с чем жителей призвали быть внимательными.