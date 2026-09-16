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16 сентября, 18:42

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Путин: избирательная кампания проходит в условиях СВО

Избирательная кампания проходит в условиях СВО – Путин

Фото: РИА Новости

Масштабная избирательная кампания в России проводится в условиях СВО. Об этом в ходе своего видеообращения в преддверии выборов напомнил Владимир Путин.

Президент назвал ведущуюся в стране избирательную кампанию значимой и определяющей и подчеркнул, что выборы депутатов Госдумы, законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти состоятся в строгом соответствии с законом и в установленные сроки.

Кроме того, жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией примут участие в избрании депутатов Госдумы.

Путин попросил россиян обязательно прийти на выборы и принять обдуманное и ответственное решение. Результат этого станет ответом тем, кто хочет ослабить Россию, отметил глава государства.

Выборы депутатов ГД IX созыва пройдут 18–20 сентября. Всего в рамках единого дня голосования состоится более 2,2 тысячи избирательных кампаний, по итогам которых предстоит заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия готова к провокациям Запада на предстоящих выборах.

Путин обратился к россиянам по случаю предстоящих выборов в Госдуму

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