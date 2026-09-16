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16 сентября, 18:20

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Терапевт Ярцева: в офисной аптечке должны быть салфетки с нашатырем и успокоительные

Терапевт рассказала, что обязательно должно быть в офисной аптечке

Фото: 123RF.com/alekseymatrenin

Салфетки с нашатырем, антигистаминные и успокоительные необходимо иметь в офисной аптечке. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Она отметила, что в любом офисе должны быть обезболивающие и жаропонижающие на основе парацетамола или ибупрофена, поскольку у работников может начаться головная боль на фоне усталости или стресса.

"К тому же никто не застрахован от повышения температуры, которую потребуется экстренно снизить. Кстати, поэтому важно также иметь в аптечке градусник", – отметила эксперт.

Кроме того, в офисе необходимо держать тонометр и препараты с действующим веществом моксонидин или каптоприл на случай, если у кого-то из сотрудников резко подскочит давление.

Также советую иметь успокаивающее средство, например валокордин. А еще нашатырный спирт, потому что случаи падения в обморок не редкость, особенно у женщин. Сейчас продаются специальные салфетки, пропитанные раствором нашатыря, что очень удобно.
Ирина Ярцева
врач-терапевт, иммунолог

Помимо этого, в офисной аптечке должны быть и антигистаминные препараты, чтобы можно было экстренно помочь коллеге при внезапной аллергической реакции на какую-либо еду или другие раздражители. Плюс стоит иметь энтеросорбенты на случай отравления, таблетки от боли в горле, ватные диски, бинты и антисептики, заключила Ярцева.

Ранее травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал, как избавиться от боли в спине при сидячей работе. Например, есть смысл периодически трудиться стоя или взять за привычку каждый час делать перерыв и просто ходить по офису в течение 10–15 минут.

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