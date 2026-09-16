Диетолог Соломатина: переход на птицу может продлить жизнь на 19–20%

Фото: depositphotos/MilanMarkovic

Замена жирного красного мяса на качественную птицу при прочих благоприятных условиях способна увеличить продолжительность жизни на 19–20%. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт указала, что птица – отличный выбор для пожилых людей и тех, кто испытывает трудности с перевариванием красного мяса. Однако она подчеркнула, что полностью отказываться от говядины и свинины не стоит, поскольку каждый вид мяса имеет свои уникальные преимущества.

Диетолог отметила, что индейка является более диетическим продуктом и легче усваивается организмом. В то же время свинина может варьироваться по своим свойствам в зависимости от части туши. Говядина, в свою очередь, всегда будет содержать больше железа и витамина B12. Все зависит от конкретных целей, которые ставит перед собой человек, добавила специалист.

По ее словам, спортсменам для роста мышц нужны белок и креатин, тогда как пожилым людям зачастую лучше есть меньше жирной свинины.

В качестве примера того, насколько сложно свести долголетие к одному продукту, эксперт привела японскую Окинаву – одну из так называемых голубых зон.

"Традиционно их питание ассоциируют с рисом, морепродуктами и водорослями, но на самом деле они "свиноеды". Совсем недавно выяснилось, что свинину они предпочитают больше, чем морепродукты. Это еще раз подтверждает, что факторов долголетия очень много", – рассказала врач.

Красное мясо, подчеркнула Соломатина, тоже не стоит демонизировать. При анемии и скрытых дефицитах правильно приготовленные говядина, свинина и субпродукты могут быть особенно ценны. Например, говяжья печень для многих категорий людей – это почти лекарство.

При этом пожилым людям и пациентам с проблемами ЖКТ тяжелое мясо бывает сложнее переваривать, поэтому им чаще рекомендуют более мягкие варианты – птицу, котлеты или биточки.

Если же выбирать говядину или свинину, Соломатина посоветовала отдавать предпочтение постным кускам и не делать красное мясо основой каждого приема пищи.

Ранее сообщалось, что секрет молодости и здоровья кроется в привычке начинать день с итальянского супа минестроне. Именно его каждое утро ест 64-летний исследователь долголетия Дэн Буэттнер. Он признался, что даже врачи удивляются его отличной физической форме.

