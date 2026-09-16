Число случаев кишечной инфекции у посетителей кафе в Казани выросло до 58

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Число случаев кишечной инфекции после употребления продукции кафе Nan Kebab в Казани выросло до 58. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

"В том числе 16 человек выявлены активно", – уточнили в ведомстве.

Ранее в Казани возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей кафе Nan Kebab. 12 и 13 сентября в городе зафиксировали 33 заболевших, у 22 из них анализы подтвердили сальмонеллу. Все они, как утверждалось, ели в данном заведении 9–11 сентября.

В ходе проверки кафе выявили нарушения, а продукцию изъяли из оборота. Всего с реализации сняли 20 партий общим весом 44 килограмма, после чего заведение опечатали и направили материалы в суд.