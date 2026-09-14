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14 сентября, 12:42

Происшествия

Более 30 человек отравились в казанском кафе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Казани зарегистрировали 33 случая кишечной инфекции среди посетителей заведения "NAN Кебаб" на улице Беломорской. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Заболевшие обратились за помощью 12 и 13 сентября. У 22 из них лабораторно подтверждена сальмонелла. Все пострадавшие ели в заведении 9–11 сентября – в основном это была шаурма, закрытая пицца и кебаб.

Специалисты ведомства начали расследование сразу после получения первых сигналов. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения: неудовлетворительное санитарно-техническое состояние, отсутствие документов на продукцию и горячей воды, несоблюдение поточности и режима мытья посуды, а также продукция с истекшим сроком годности.

По результатам лабораторных исследований в 3 смывах и 5 продуктах (нарезке и заготовке из помидоров, огурцов, моркови, пекинской капусты и сыра) обнаружены кишечные палочки. Сальмонеллы выявлены в чесночном и фирменном соусах для шаурмы, а также у повара, готовившего шаурму.

С реализации снято 20 партий продукции общим весом 44 килограмма. Объект опечатан, материалы переданы в суд.

Ранее Пресненский суд Москвы приостановил на 85 суток работу магазина "Перекресток" на Новом Арбате. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Сальмонеллез подтвердили у 26 человек в Астраханской области

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