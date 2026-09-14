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14 сентября, 15:47

Происшествия

В Подмосковье два человека погибли при пожаре в частном доме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в поселке Октябрьском городского округа Ступино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Тела погибших – мужчины 1960 года рождения и женщины 1970 года рождения – обнаружили во время тушения пожара 13 сентября. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электрического бойлера.

В МЧС напомнили, что не нужно перегружать сеть, поскольку электрический бойлер – мощный потребитель энергии. Необходимо убедиться, что проводка рассчитана на его нагрузку. Кроме того, нельзя включать одновременно с ним другие энергоемкие приборы в одну розетку или сетевой фильтр.

Необходимо регулярно проверять целостность кабеля, вилки и корпуса, очищать прибор от пыли и загрязнений. Если бойлер старый или работает с перебоями, лучше его заменить.

Также не стоит складировать рядом с электроприборами ветошь, бумагу и горючие жидкости, а в доме лучше установить автономные дымовые извещатели.

При малейших признаках неисправности проводки или запахе гари нужно немедленно обесточить прибор и вызвать электрика. В случае возгорания необходимо звонить по номеру 112.

Ранее в результате пожара в квартире жилого дома на севере Москвы погибла женщина 1985 года рождения. Предварительно, возгорание произошло на пятом этаже. Прокуратура взяла под контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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