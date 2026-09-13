Один человек погиб при пожаре на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Женщина 1985 года рождения погибла в результате пожара в квартире жилого дома на севере столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По предварительным данным, возгорание произошло в квартире на пятом этаже дома на улице Большая Академическая. Точную причину пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ход и результаты процессуальной проверки, а также выявление всех обстоятельств произошедшего находятся на контроле в прокуратуре.

Ранее огнеборцы ликвидировали крупное возгорание, которое произошло в многоквартирном жилом доме в Южно-Сахалинске. Пожар вспыхнул в пятиэтажном доме на Тихоокеанской улице. Спасателям удалось своевременно эвакуировать 150 жильцов.

Площадь возгорания составляла 1 441 квадратный метр. Из-за пожара произошло частичное обрушение кровли. К тушению огня привлекались 33 сотрудника и 11 единиц техники МЧС. Спустя некоторое время им удалось локализовать пожар, а еще позже – полностью потушить возгорание.

