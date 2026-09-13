ВС РФ поразили в Одессе логистические центры с военными грузами

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли групповые удары по объектам, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ), включая логистические центры в Одессе и Одесской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, в Одессе поражены логистические центры "Пальма", Raben-Ukraine и "Одесса-22", где хранились грузы для украинской армии. Также удар пришелся на цех по производству БПЛА и комплектующих, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

В Одесской области под ударом оказался логистический центр "Новая почта", распределявший грузы для ВСУ, и цеха по выпуску дронов в Ильичевке. Кроме того, поражены логистические центры в Усатово и "Блум" в Теплодаре.

В порту Одессы поврежден сухогруз, доставивший грузы для ВСУ, выведены из строя электроподстанции "Новая" и "Усатово", питающие портовую и логистическую инфраструктуру в Одесской и Николаевской областях.

Ранее ВС РФ нанесли удар дроном "Герань-4 сикер" по табачной фабрике в Киеве, кадры объективного контроля нанесения удара подтвердили, что цель была поражена. Позже Минобороны РФ иронично прокомментировало удар по фабрике, связав его с темой здоровья. В оборонном ведомстве назвали произошедшее продолжением "здоровой серии" и добавили, что "курение опасно для здоровья".

