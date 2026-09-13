Reuters: не менее 6 человек погибли из-за аварии на пароме у берегов Индонезии

Фото: АР Photo/BASARNAS

Жертвами аварии на пароме в Яванском море у берегов Индонезии стали не менее шести человек, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что еще 130 человек продолжают искать. По данным журналистов, всего были эвакуированы 107 человек. Министр транспорта Индонезии Дуди Пурваганди заявил, что судно опрокинулось, но осталось на плаву.

Ранее сообщалось, что паром с 243 пассажирами на борту перестал выходить на связь у берегов Индонезии в условиях шторма. Судно направлялось из Сурабая в Банджармасин.

Для поисков направлен спасательный корабль KN SAR Laksmana 241. В операции также задействованы военно-морские силы, водная полиция, портовые и навигационные службы.

