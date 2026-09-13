Превышения концентрации вредных веществ не зафиксировано на пожаре в Таганроге

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В Таганроге Ростовской области специалисты не обнаружили превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе, заявила мэр Светлана Камбулова в MAX.

По словам Камбуловой, она понимает обеспокоенность жителей, поскольку пожарные все еще борются с одним из очагов. Специалисты проводят мониторинг воздуха и необходимые замеры.

В субботу, 12 сентября, глава города сообщала о четырех очагах возгорания, возникших после атаки ВСУ. Среди них – продуктовый склад и оптовый супермаркет. Три пожара на объектах уже полностью потушены, на четвертом объекте пожарные продолжают работу.



Ранее два человека погибли, еще трое пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тульской области. Раненые получают необходимую медицинскую помощь. Всего над регионом было уничтожено 26 дронов.