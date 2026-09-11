Памфилова сообщила о попадании БПЛА в здание ТИК в Самарской области

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Беспилотник попал в здание в Самарской области, где размещаются территориальная избирательная комиссия и комплекс средств автоматизации ГАС "Выборы", сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК.

Она уточнила, что БПЛА попал в здание в 05:00 по местному времени. Там находилась информационная продукция для выдачи участковым избирательным комиссиям.

По словам главы ЦИК, в здании разрушена часть помещений: стены между кабинетами обрушились, повреждены межкомнатные двери и выбиты оконные стекла. Она также отметила, что жертв нет, так как в тот момент в здании никого не было.

Атака беспилотников на Самарскую область произошла 11 сентября. По информации главы региона Вячеслава Федорищева, в результате пострадал и был госпитализирован один человек. Он также подчеркнул, что погибших нет и врагу "не удалось достичь своих целей".

