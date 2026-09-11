Столичный суд приостановил работу "Перекрестка" на Новом Арбате за нарушение СанПиН

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Пресненский суд Москвы приостановил на 85 суток работу супермаркета "Перекресток" на Новом Арбате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических норм, выявленные в ходе проверки. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

В пресс-службе уточнили, что суд признал АО "Торговый дом "Перекресток" виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения").

Ранее Тверской суд Москвы приостановил на 90 суток работу одного из ресторанов "Траттория Венеция" из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Проверку ресторана Роспотребнадзор провел после отравления двух несовершеннолетних посетителей. Специалисты установили, что продукцию в заведении преимущественно хранили на полу, а часть продуктов была с истекшим сроком годности.

