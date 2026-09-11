Улицу Сальвадора Альенде комплексно отремонтировали на севере Москвы

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Завершился комплексный ремонт улицы Сальвадора Альенде, которая находится в районе Сокол на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"Главной задачей было создать комфортные условия для передвижения водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам", – объяснил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках работ специалисты обновили асфальт на дорогах и тротуарах, площадь которых составила свыше 12 тысяч квадратных метров. Также рабочие установили фонари с энергоэффективными светильниками.

Помимо этого, нерегулируемые пешеходные переходы оснастили опорами контрастного освещения, благодаря чему пешеходный переход и человек на нем будет заметнее для автомобилистов в темное время суток. Кроме того, появилось около 1,5 тысячи квадратных метров газона.

В комплексе городского хозяйства уточнили, что при выборе объектов для ремонта учитываются межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения и близость значимых объектов.

Ранее в центре столицы завершился ремонт 3-й Тверской-Ямской улицы. В рамках работ специалисты полностью заменили асфальт на дороге и тротуарах. Кроме того, они установили новые фонари с энергоэффективными светильниками.

