11 сентября, 15:10Происшествия
Полиция изучает камеры после сообщений о нападении на школьницу в Екатеринбурге
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В Екатеринбурге сотрудники полиции изучают записи камер видеонаблюдения после сообщения о нападении на 13-летнюю девочку. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
По данным Baza, неизвестный мужчина напал на школьницу в микрорайоне Синие Камни. Он не пытался заговорить с ней и сразу накинулся с канцелярским ножом. У пострадавшей остались порезы на лице, шее и руках, а также ссадина на лице.
Девочка прибежала домой и рассказала о случившемся родителям. В настоящее время ей оказывают медицинскую помощь, угрозы жизни нет.
"Заявление о происшествии зарегистрировано в отделе полиции № 6. Сотрудники ОВД проверяют данную информацию. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение", – заявили в ведомстве.
Глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых заявил, что поисками злоумышленника занимается полиция.
Ранее уголовное дело о хулиганстве было возбуждено после нападения подростков на водителя трамвая в Свердловском районе Перми. Агрессивно настроенная компания молодых людей сначала ударила по трамваю, а затем один из подростков нанес удар водителю по лицу.