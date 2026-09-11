Полиция изучает камеры после сообщений о нападении на школьницу в Екатеринбурге

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Екатеринбурге сотрудники полиции изучают записи камер видеонаблюдения после сообщения о нападении на 13-летнюю девочку. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.

По данным Baza, неизвестный мужчина напал на школьницу в микрорайоне Синие Камни. Он не пытался заговорить с ней и сразу накинулся с канцелярским ножом. У пострадавшей остались порезы на лице, шее и руках, а также ссадина на лице.

Девочка прибежала домой и рассказала о случившемся родителям. В настоящее время ей оказывают медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

"Заявление о происшествии зарегистрировано в отделе полиции № 6. Сотрудники ОВД проверяют данную информацию. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение", – заявили в ведомстве.

Глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых заявил, что поисками злоумышленника занимается полиция.

Ранее уголовное дело о хулиганстве было возбуждено после нападения подростков на водителя трамвая в Свердловском районе Перми. Агрессивно настроенная компания молодых людей сначала ударила по трамваю, а затем один из подростков нанес удар водителю по лицу.

