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08 сентября, 09:00

Происшествия

На Камчатке задержан пенсионер, проломивший череп подростку

Фото: sledcom.ru

На Камчатке задержан 62-летний мужчина, подозреваемый в нападении на 16-летнего юношу. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на СУ СК России по Камчатскому краю.

Инцидент произошел у одного из гаражей ГСК "Подгорный". По данным следствия, между пенсионером и подростком вспыхнула ссора на почве личной неприязни. В ходе конфликта мужчина избил юношу.

Пострадавший госпитализирован. Медики диагностировали у него ушиб головного мозга, перелом левой теменной кости и рубленую рану головы.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее житель Омска проломил соседу череп после ссоры в подъезде жилого дома. Пострадавший попал в реанимацию. Его состояние оценивалось как тяжелое. Возбуждено уголовное дело.

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