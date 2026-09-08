08 сентября, 09:00Происшествия
На Камчатке задержан пенсионер, проломивший череп подростку
Фото: sledcom.ru
На Камчатке задержан 62-летний мужчина, подозреваемый в нападении на 16-летнего юношу. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на СУ СК России по Камчатскому краю.
Инцидент произошел у одного из гаражей ГСК "Подгорный". По данным следствия, между пенсионером и подростком вспыхнула ссора на почве личной неприязни. В ходе конфликта мужчина избил юношу.
Пострадавший госпитализирован. Медики диагностировали у него ушиб головного мозга, перелом левой теменной кости и рубленую рану головы.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее житель Омска проломил соседу череп после ссоры в подъезде жилого дома. Пострадавший попал в реанимацию. Его состояние оценивалось как тяжелое. Возбуждено уголовное дело.
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