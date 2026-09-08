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08 сентября, 09:15

Происшествия

Задержанный молдаванин признался, что Киев поручил ему убить генерала

Фото: MAX/"Следком"

Гражданин Молдавии Николае Кочу, задержанный в Астраханской области по подозрению в покушении на высокопоставленного военнослужащего, признался, что задание убить генерала ему дали украинские спецслужбы. Видео с показаниями распространила ФСБ.

По словам задержанного, он проходил подготовку на полигоне в Киеве, где его обучали стрельбе и обращению со взрывчатыми веществами, после чего его направили в Россию для убийства российского генерала. Он добавил, что прибыл в Россию через Эстонию.

В поисках работы он наткнулся на рекламу вакансии в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Мужчина оставил свои контакты, затем с ним связались, предложили встречу, а позже – сотрудничество. Кочу дал согласие.

Когда он находился в России, ему прислали координаты места, где лежала коробка с пистолетом ПМ и патронами. За убийство ему пообещали денежное вознаграждение. Задержали мужчину при попытке выехать из России.

О задержании Кочу стало известно 8 сентября. По данным ФСБ, гражданин Молдавии прошел спецподготовку в Киеве в марте 2026 года, а за убийство ему обещали 70 тысяч долларов США.

Покушение было совершено 3 сентября в поселке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области. Фигурант сделал не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия, но потерпевший был своевременно доставлен в больницу и остался жив.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия".

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