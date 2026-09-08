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08 сентября, 08:14

Политика

В ГД предложили ввести гостевое волонтерство в приютах для животных

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил сделать гостевое волонтерство в приютах для животных нормальной практикой. Соответствующей инициативой парламентарий поделился с РИА Новости.

"Если у людей есть время и возможность, почему бы не дать им возможность прийти в ближайший знакомый приют и погулять с собакой, которой не хватает человеческого общения?" – отметил Новичков.

По его словам, многие россияне любят животных и стараются помогать приютам, однако далеко не каждый может найти время на получение статуса постоянного волонтера с его регулярными обязательствами. Чаще всего помощь ограничивается переводами или покупкой корма.

"Есть свободные два часа – приехал, прошел инструктаж, помог с учетом всех требований безопасности и только с теми животными, взаимодействие с которыми разрешат сотрудники", – добавил депутат.

По мнению Новичкова, для человека это займет всего несколько часов, а для животного в приюте станет событием, которого оно ждет всю неделю.

Ранее сообщалось, что в России планируют запустить государственный цифровой сервис, с помощью которого можно будет взять животное из приюта. Кроме того, будет создан сервис для поиска пропавших животных и регистрации ветеринаров.

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