Патрушев поручил провести оценку регулирования учета животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору провести дополнительную оценку практической реализации требований по учету животных в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат политика.

С 1 сентября в России начался новый этап обязательного учета сельскохозяйственных животных. Владельцы ЛПХ, где содержат более 10 голов домашней птицы, должны поставить ее на учет. В связи с новыми требованиями в Сети появились шуточные видео, на которых россияне приносили куриц и петухов в МФЦ, объясняя это новыми правилами со стороны Россельхознадзора.

На фоне этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что правительству следовало бы скорректировать свое постановление об учете животных или отменить некоторые его положения.

После выполнения поручения Патрушева перечисленным ведомствам необходимо предоставить инициативы о модернизации процесса регистрации животных с учетом позиции ГД и профильных ассоциаций.

Между тем в Россельхознадзоре объяснили, что учет домашней птицы и кроликов в ЛПХ обязателен, если их поголовье превышает установленный лимит. Ведомство призвало россиян не нести животных в МФЦ. Для постановки на учет следует обращаться в государственную ветеринарную службу своего района или города.