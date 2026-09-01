Tag24: рой пчел напал на пару в США

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В США рой пчел напал на пару, которая отправилась на прогулку по лесу вместе с собакой по кличке Сэди. Об этом сообщил портал Tag24.

По словам американцев, рой был примерно из 200 насекомых. Мужчина получил не менее четырех укусов, прежде чем понял, что нужно срочно уходить. Пара вместе с собакой бросилась бежать через лес, стараясь как можно быстрее увеличить расстояние между собой и насекомыми.

Кадры с места событий быстро разошлись в Сети. Пользователей рассмешила не сама атака пчел, а реакция девушки: на видео заметно, что она бежала быстрее своего спутника. В комментариях одновременно сочувствовали пострадавшему мужчине и шутили над его "боевым напарником", который первым покинул опасную зону.

Ранее 400 овец погибли в турецкой провинции Ыгдыр, спасаясь от пчел. Как писали СМИ, насекомые окружили животных, что вызвало у последних панику. В результате парнокопытные столпились у края ирригационного канала, где произошла давка. Некоторые были затоптаны своими же сородичами, другие упали в воду и утонули.