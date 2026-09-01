Зеленский пожаловался на ушедших в отпуск политиков ЕС на фоне ударов РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что политики Европы берут отпуск на фоне российских ударов. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Зеленский отметил, что последние две недели страны, которые помогают Украине, находятся на каникулах. Он назвал это "неприятным привкусом" и сравнил ситуацию с "дипломатией по плану", когда отпуск важнее происходящего.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина будет получать ответ на свои действия, который будет более чем адекватным. Он подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по военным объектам Украины и этот эффект уже заметен.

При этом Песков напомнил, что Россия атакует исключительно военные и объекты, связанные с военной деятельностью.

