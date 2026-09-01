Блогер Погребняк раскритиковала Козловского из-за скандала с алиментами

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Блогер и предпринимательница Мария Погребняк высказалась о скандале из-за алиментов, который возник вокруг актера Данилы Козловского. Своим мнением на этот счет она поделилась в телеграм-канале.

Погребняк напомнила, что у нее самой четверо детей. Как многодетная мать не понимает мужчин, которые уклоняются от выплат. Она призвала отцов обеспечивать детям прожиточный минимум, даже если для этого придется искать любую работу.

"Нет работы? Иди грузчиком, иди курьером, мой полы, строй дома, разбиться в лепешку, но найди возможность", – заявила она.

При этом Погребняк подчеркнула, что звездные отцы даже при высоком доходе не всегда спешат платить алименты. В пример она привела ситуацию с разводом Козловского и актрисы Ольги Зуевой.

"Для меня это за гранью добра и зла. Это какой-то циничный выбор. Это когда ты ставишь свой кошелек выше жизни собственной крови", – отметила блогер.

Она подчеркнула, что не осуждает разводы и новые отношения, но осуждает безответственность. Погребняк добавила, что не знает всех подробностей, однако сама ситуация, по ее мнению, является маркером мужской зрелости.

"Не зарабатываешь – ищешь выход. Зарабатываешь – даешь тем, кто от тебя зависит", – заключила она.

Зуева и Козловский объявили о своих отношениях в 2015 году. Рассталась пара практически сразу после рождения дочери в 2020-м. Сейчас девочке 6 лет.

В августе 2026 года Зуева подала иск о взыскании алиментов к Козловскому. В конце месяца в столичном суде прошла беседа по вопросу содержания девочки.

Адвокат актрисы Елена Смирнова заявила, что, несмотря на устные договоренности, Козловский не перечисляет деньги на содержание ребенка. Сторона актера на вопросы журналистов отвечать не стала.