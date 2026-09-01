Электронные перевозочные документы можно подписывать через "Госключ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Подписывать электронные перевозочные документы теперь можно с помощью приложения "Госключ". Бесплатный сервис позволяет оформить подпись со смартфона вне офиса, сообщили Минцифры России.

Воспользоваться им могут все участники грузоперевозок, в том числе грузоотправители, перевозчики, экспедиторы и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года они обязаны оформлять перевозочные документы в электронном виде через аккредитованных операторов.

В электронный формат переводятся транспортные накладные, транспортные железнодорожные и авиационные грузовые накладные, заказы и заявки, экспедиторские и складские расписки, а также поручения экспедитору.

"Госключ" интегрирован с сервисами 10 из 16 операторов информационной системы электронных перевозочных документов. Чтобы подписать документ, необходимо сформировать его в сервисе оператора, выбрать "Госключ" и перейти в приложение "Госключ" или "Госуслуги".

Для руководителей организаций, водителей-индивидуальных предпринимателей и сотрудников, которым нужна квалифицированная электронная подпись, доступна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) "Госключа". Наемные водители, механики, кладовщики и другие сотрудники без постоянного доступа к компьютеру могут использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП).

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