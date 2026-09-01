Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 16:17

Технологии

Электронные перевозочные документы можно подписывать через "Госключ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Подписывать электронные перевозочные документы теперь можно с помощью приложения "Госключ". Бесплатный сервис позволяет оформить подпись со смартфона вне офиса, сообщили Минцифры России.

Воспользоваться им могут все участники грузоперевозок, в том числе грузоотправители, перевозчики, экспедиторы и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года они обязаны оформлять перевозочные документы в электронном виде через аккредитованных операторов.

В электронный формат переводятся транспортные накладные, транспортные железнодорожные и авиационные грузовые накладные, заказы и заявки, экспедиторские и складские расписки, а также поручения экспедитору.

"Госключ" интегрирован с сервисами 10 из 16 операторов информационной системы электронных перевозочных документов. Чтобы подписать документ, необходимо сформировать его в сервисе оператора, выбрать "Госключ" и перейти в приложение "Госключ" или "Госуслуги".

Для руководителей организаций, водителей-индивидуальных предпринимателей и сотрудников, которым нужна квалифицированная электронная подпись, доступна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) "Госключа". Наемные водители, механики, кладовщики и другие сотрудники без постоянного доступа к компьютеру могут использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП).

Ранее в мобильном приложении "Моя Москва" появилась информация о карте москвича, в которой пользователи могут узнать срок действия, список льгот и статус заявления. Карта положена школьникам, студентам, пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным и почетным донорам. Заявление подается через mos.ru, выпуск занимает 30 дней.

Читайте также


технологии

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика