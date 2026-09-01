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01 сентября, 16:03

Спорт

Жена Месси поддержала футболиста после его ухода из сборной Аргентины

Фото: AP Photo/Lewis Joly

Супруга футболиста Лионеля Месси Антонелла Рокуццо отреагировала на его решение завершить выступления за национальную команду Аргентины, пишет "Газета.ру" со ссылкой на ее публикации в соцсетях.

"Как же я горжусь тем, что ты завершаешь этот этап именно так", – написала Рокуццо.

Она отметила, что за годы карьеры Месси в сборной было много радости и трудностей. Их дети росли, наблюдая за борьбой отца, его верой в успех и умением не сдаваться.

Месси сообщил о завершении карьеры в сборной Аргентины по футболу 31 августа. Спортсмен назвал такое решение болезненным, но указал, что сейчас для этого подходящий момент.

До этого Месси стал лучшим футболистом чемпионата мира 2026 года. Согласно результатам опроса, который прошли 472 журналиста из 121 страны, 39-летний аргентинец набрал 1 179 очков.

Футболист Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

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