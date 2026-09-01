Второй экоцентр открылся в Пресненском районе Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В Пресненском районе Москвы открылся второй городской экологический центр, где жителей будут знакомить с правилами раздельного сбора и переработки отходов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Вице-мэр рассказал, что экоцентр появился на Звенигородском шоссе в поддержку городской программы раздельного сбора отходов, которая действует в столице уже седьмой год. Основная задача таких площадок – экологическое просвещение и вовлечение горожан в сортировку вторсырья.

В экоцентре можно бесплатно сдать несколько десятков видов отходов, в том числе бумагу, пластиковые контейнеры, флаконы, канистры, алюминиевые и жестяные банки. Принимают также опасные отходы, включая батарейки и целые ртутные градусники.

Кроме того, в центре будут проводить тематические лекции и мастер-классы. Посетители смогут узнать о правилах сортировки и циклах переработки разных материалов, а для детей оборудовали специальную обучающую зону с книгами и настольными играми.

Ранее стало известно, что в Москве за все время работы сервиса "Вывоз ненужных вещей" горожане сдали на переработку более 2 тысяч холодильников, 1,9 тысячи стиральных машин и 850 матрасов. Всего вывезено около 3,6 тысячи тонн вещей, ни одна из которых не попала на полигон.