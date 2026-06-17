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17 июня, 08:21

Город

Сервис "Вывоз ненужных вещей" принимает на переработку различную технику

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Сервис "Вывоз ненужных вещей" помогает жителям столицы избавиться от старой бытовой техники и электроники экологичным способом. На переработку принимают холодильники, стиральные и посудомоечные машины, плиты, телевизоры, пылесосы, кондиционеры, компьютеры, ноутбуки и другую технику, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

С октября 2021 года москвичи передали через сервис около 100 тысяч единиц крупногабаритной техники. После сортировки из приборов извлекают материалы для повторного использования, а опасные вещества безопасно утилизируют.

Для оформления заявки необходимо авторизоваться на портале mos.ru, выбрать технику, указать адрес и удобное время вывоза. Если подать заявку до 18:00, при наличии свободных бригад вещи могут забрать в тот же день.

В столичном департаменте информационных технологий уточнили, что сервис доступен во всех округах Москвы для совершеннолетних пользователей портала с полной или стандартной учетной записью.

Кроме того, участники программы "Миллион призов" могут получить промокод, полностью покрывающий стоимость вывоза одного предмета крупногабаритной техники. Также бесплатно можно заказать вывоз от трех единиц такой техники.

Альтернативой сервису остаются городские "Экоточки Москвы" – в столице работает более 60 пунктов приема техники, где электронику отправляют на специализированную переработку для повторного использования материалов.

Ранее сообщалось, что через сервис "Вывоз ненужных вещей" москвичи могут сдать на переработку металлические двери и ванны. Чаще всего такую услугу заказывают люди, которые делают ремонт. При этом оставлять такие предметы около мусорки нельзя – за этим может последовать штраф за неправильную утилизацию.

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