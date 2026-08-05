Дело ФАС против Apple не скажется на работе iPhone в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Возбуждение Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дела в отношении Apple не повлияет на работу устройств компании в России. Об этом ТАСС заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

По словам депутата, действия ФАС, Роскомнадзора и других ведомств связаны с фиксацией нарушений российского законодательства и возможным взысканием штрафов с компании.

Свинцов отметил, что решения российских судов будут действовать до тех пор, пока Apple не возобновит работу в России. По его словам, в случае возвращения компании на российский рынок ей потребуется сначала выполнить требования законодательства и компенсировать начисленные штрафы.

"На работу самих гаджетов, самих устройств это никак не повлияет", – подчеркнул депутат.

Ранее ФАС сообщила о возбуждении дела против Apple из-за неисполнения предупреждения о предустановке на устройства с iOS национального мессенджера МАХ и российского магазина приложений Rustore. Компании назначен штраф.