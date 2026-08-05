05 августа, 11:02Политика
Дело ФАС против Apple не скажется на работе iPhone в России
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Возбуждение Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дела в отношении Apple не повлияет на работу устройств компании в России. Об этом ТАСС заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
По словам депутата, действия ФАС, Роскомнадзора и других ведомств связаны с фиксацией нарушений российского законодательства и возможным взысканием штрафов с компании.
Свинцов отметил, что решения российских судов будут действовать до тех пор, пока Apple не возобновит работу в России. По его словам, в случае возвращения компании на российский рынок ей потребуется сначала выполнить требования законодательства и компенсировать начисленные штрафы.
"На работу самих гаджетов, самих устройств это никак не повлияет", – подчеркнул депутат.
Ранее ФАС сообщила о возбуждении дела против Apple из-за неисполнения предупреждения о предустановке на устройства с iOS национального мессенджера МАХ и российского магазина приложений Rustore. Компании назначен штраф.
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