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05 августа, 11:02

Политика

Дело ФАС против Apple не скажется на работе iPhone в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Возбуждение Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дела в отношении Apple не повлияет на работу устройств компании в России. Об этом ТАСС заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

По словам депутата, действия ФАС, Роскомнадзора и других ведомств связаны с фиксацией нарушений российского законодательства и возможным взысканием штрафов с компании.

Свинцов отметил, что решения российских судов будут действовать до тех пор, пока Apple не возобновит работу в России. По его словам, в случае возвращения компании на российский рынок ей потребуется сначала выполнить требования законодательства и компенсировать начисленные штрафы.

"На работу самих гаджетов, самих устройств это никак не повлияет", – подчеркнул депутат.

Ранее ФАС сообщила о возбуждении дела против Apple из-за неисполнения предупреждения о предустановке на устройства с iOS национального мессенджера МАХ и российского магазина приложений Rustore. Компании назначен штраф.

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