Российские приложения начнут отключать вход через Apple ID и Google с 6 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российские приложения начали предупреждать своих пользователей, что вход через Apple ID и Google станет недоступен с 6 июля. Ограничение связано с требованиями закона № 149-ФЗ "Об информации".

По закону гражданам придется авторизовываться либо через номер телефона, либо через портал "Госуслуги", Единую биометрическую систему (ЕБС) или российские сервисы VK ID, Яндекс ID и другие.

26 июня Владимир Путин подписал документ, который предусматривает штрафы за использование владельцами российских сайтов зарубежных сервисов для авторизации пользователей, включая иностранную электронную почту.

За нарушение обязательных требований предусмотрены штрафы. Для граждан они составят от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, а для организаций – от 500 до 700 тысяч рублей.

