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26 июня, 17:54

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Путин подписал закон о штрафах для владельцев сайтов за нарушение правил авторизации

Владельцев сайтов в РФ будут штрафовать за авторизацию через зарубежные сервисы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, который вводит административные штрафы за использование владельцами российских сайтов зарубежных сервисов для авторизации пользователей, включая иностранную электронную почту. Статья будет добавлена в действующий Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно документу, авторизация пользователей на территории России должна проводиться с использованием российского номера телефона, портала "Госуслуги", единой биометрической системы или иных информационных систем, владельцами которых являются граждане РФ либо российские юридические лица.

За нарушение требований предусмотрены штрафы. Для граждан – от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для организаций – от 500 до 700 тысяч рублей.

Кроме того, закон устанавливает ответственность за нарушения при использовании рекомендательных технологий на интернет-ресурсах. Штрафы предусмотрены за сбор данных о предпочтениях пользователей с нарушением их прав, применение таких технологий без информирования пользователей и отсутствие документа с правилами их работы.

Для юридических лиц за эти нарушения штрафы могут достигать 700 тысяч рублей, а при повторных нарушениях – до 1,4 миллиона рублей.

Также документ введет ответственность для операторов связи за нарушение правил взаимодействия с правоохранительными органами при проведении мероприятий по обеспечению безопасности и розыску. Для компаний штраф за такие нарушения составит от 3 до 5 миллионов рублей. При повторном нарушении минимальный размер штрафа увеличивается до 10 миллионов рублей.

Ранее независимый аналитик Сергей Вильянов пояснил, что новые требования связаны не с запретом на использование иностранной почты, а конкретно с механизмом входа через зарубежные платформы вроде Google или Apple. По его словам, большинство компаний уже привели сервисы в соответствие с нормами, а для обычных пользователей ничего не меняется, однако дополнительные требования создают нагрузку на бизнес и усложняют запуск проектов.

Госдума ввела штрафы за авторизацию на сайтах через зарубежные сервисы

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