Аналитик Вильянов: штрафы грозят за авторизацию через зарубежные платформы, а не за почту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новые законодательные требования к иностранной почте связаны не с запретом на ее использование, а конкретно с механизмом авторизации через иностранные платформы. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал независимый аналитик Сергей Вильянов.

По его словам, речь идет о входе в аккаунты через зарубежные сервисы, такие как Google или Apple. При такой авторизации происходит передача данных через иностранные платформы, именно этот механизм и оказался в центре внимания законодателей.

Эксперт напомнил, что еще с 1 июля 2025 года российские владельцы сайтов и информационных систем обязаны были предоставить пользователям хотя бы один отечественный способ авторизации. В связи с этим большинство компаний заранее привели свои сервисы в соответствие с требованиями, а кнопки входа через зарубежные платформы уже давно исчезли со многих российских ресурсов.

По мнению аналитика, для обычных пользователей новые нормы практически ничего не меняют. Пользоваться электронной почтой иностранных сервисов по-прежнему можно, поскольку сами почтовые адреса не связаны с механизмом авторизации, о котором идет речь в законодательстве.

Вместе с тем дополнительные требования создают нагрузку на бизнес. Вильянов отметил, что владельцам сайтов приходится соблюдать все больше правил, связанных с обработкой и защитой персональных данных. Это увеличивает объем документации и усложняет запуск даже небольших интернет-проектов, из-за чего предприниматели нередко прибегают к помощи юристов и бухгалтеров.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах для владельцев российских сайтов за нарушения правил авторизации пользователей. Авторизация должна проходить с использованием отечественного номера телефона, портала "Госуслуги" или биометрической системы – за неисполнение требования юрлицам грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей.