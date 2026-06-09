Госдума приняла закон о штрафах за авторизацию пользователей через иностранные сервисы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях проект закона о штрафах для владельцев российских сайтов за нарушения правил авторизации пользователей.

КоАП России дополняется статьей, предусматривающей санкции за неисполнение обязанности по проведению авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации.

Авторизация граждан должна проводиться с использованием российского номера телефона, единого портала госуслуг, единой биометрической системы или иной системы, владельцем которой является гражданин РФ или российское юрлицо. За неисполнение требования штраф для физлиц составит 10–20 тысяч рублей, для должностных лиц – 30–50 тысяч рублей, для юрлиц – 500–700 тысяч рублей.

Кроме того, в КоАП появится статья о неисполнении владельцем сайта с применением технологии рекомендаций требований российского законодательства. Например, сбор информации о предпочтениях пользователей, нарушающий права и интересы граждан и организаций, может грозить штрафом в размере от 10 до 20 тысяч рублей для физлиц, от 30 до 50 тысяч – для должностных лиц, от 500 до 700 тысяч – для юрлиц.

Аналогичное наказание предусмотрено за применение рекомендательных технологий без информирования пользователей, без размещения владельцем сайта документа о правилах применения таких технологий и адреса электронной почты для направления ему юридически важных сообщений.

За повторные нарушения штрафы для граждан увеличатся до 20–40 тысяч рублей, для должностных лиц – до 60–100 тысяч, для юрлиц – до 1–1,4 миллиона. Такой же штраф может быть наложен за неисполнение требований Роскомнадзора о прекращении предоставления сведений с применением рекомендательных технологий.

Более того, для операторов связи устанавливается ответственность за нарушение правил взаимодействия с правоохранительными органами при проведении мероприятий по розыску или обеспечению безопасности, а также за раскрытие методов проведения таких мероприятий. Штраф для юрлиц составит 3–5 миллионов рублей, а за повторное нарушение – от одной сотой до трех сотых размера суммы выручки за календарный год.

В настоящее время сумма штрафа по статье не может быть менее 1 миллиона рублей. Поправками нижний порог предлагается увеличить до 10 миллионов рублей.

Ранее операторы связи "Билайн" и Т2 попросили власти снять ограничения с VPN-ресурсов, которые не нарушают законы. Гендиректор "Билайна" Сергей Анохин уточнил, что некоторые ресурсы не были заблокированы РКН, они самостоятельно покинули российский рынок. Это нейросети и развлекательные сервисы, популярны среди россиян. В связи с этим их можно сделать доступными.