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04 июня, 10:22

Технологии

Операторы связи обратились к властям с просьбой не блокировать "законные" VPN

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Операторы связи "Билайн" и Т2 обратились к властям с просьбой снять ограничения с VPN-ресурсов, не нарушающих российские законы. Об этом сообщает РБК.

По словам гендиректора "Билайна" Сергея Анохина, его идея ввести "белые списки VPN" была поддержана после долгих обсуждений с несколькими ведомствами. Он предложил властям позволить оператору предоставить пользователям доступ к некоторым ресурсам, которые сейчас работают только с VPN.

Он напомнил, что некоторые сервисы не были заблокированы Роскомнадзором, но сами решили уйти из России. Это нейросети и развлекательные сервисы, популярные среди россиян. В связи с этим можно сделать их доступными.

"У нас есть понимание, как работают технологии, чтобы такие сервисы были доступны потребителям, в ближайшее время запустим такую возможность на некоторых тарифах", – сказал Анохин.

По его словам, эта опция будет включена в тариф, поэтому пользователям не придется предпринимать какие-либо дополнительные действия для ее активации.

Представитель "Т2 Мобайл", в свою очередь, добавил, что над этим решением работают все мобильные операторы, так как они заинтересованы в улучшении условий для клиентов. При этом МТС, "МегаФон" и Роскомнадзор инициативу не прокомментировали.

Вопрос ограничения работы VPN в России начал активно обсуждаться весной 2026 года. По данным СМИ, глава Минцифры Максут Шадаев провел встречу с руководством крупнейших российских ресурсов. Он предупредил, что они должны ограничить доступ на их платформы пользователям с включенным VPN.

Позже обсуждался и вопрос введения платы за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Пока решение не вступило в силу. Как сообщали СМИ, к этой теме в России могут вернуться осенью.

Тем временем россияне столкнулись с трудностями при просмотре роликов на YouTube. Даже при включенном VPN некоторые видео перестали открываться.

Введение доплаты за VPN-трафик отложили ближе к осени

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