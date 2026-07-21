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21 июля, 18:04

Шоу-бизнес

На СВО погиб насильно мобилизованный украинский актер Евгений Бушмакин

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/elen_kovalska

Украинский актер и режиссер Евгений Бушмакин погиб в зоне специальной военной операции после мобилизации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По словам близкой подруги погибшего Тони Ноябревой, представители территориального центра комплектования (ТЦК) задержали Бушмакина возле дома, после чего его отправили на фронт.

"Его почти похитили ТЦК. Прямо на улице, возле дома. Отобрали связь и сразу отправили в штурмовую бригаду", – отметила женщина.

Ранее стало известно о гибели бывшего режиссера "Орла и решки" Василия Хомко. Он воевал на стороне ВСУ, куда вступил в 2022 году. По данным СМИ, Хомко погиб еще в начале октября 2025 года, но долгое время считался пропавшим без вести. Факт смерти подтвердил бывший ведущий "Орла и решки" Андрей Бедняков.

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