02 декабря, 16:07

Общество

В зоне СВО погиб бывший режиссер "Орла и решки", воевавший за ВСУ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/spivakgalyna

В зоне проведения СВО погиб бывший режиссер шоу о путешествиях "Орел и решка" Василий Хомко, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила его супруга Галина Спивак.

"Василий Хомко... На щите", – написала она на своей странице в Instagram (владелец компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

По данным украинских СМИ, он вступил в ряды ВСУ еще в 2022 году. Спивак рассказала, что Хомко убили в начале октября, однако долгое время он считался пропавшим без вести. Его смерть подтвердил и бывший ведущий "Орла и решки" Андрей Бедняков на своей странице в соцсети.

Ранее стало известно, что в Курской области был ликвидирован актер Петр Великий, также воевавший на стороне ВСУ. На протяжении 20 лет он служил в Черниговском академическом музыкально-драматическом театре имени Шевченко. За всю карьеру актер сыграл свыше 35 ролей.

