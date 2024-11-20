20 ноября, 16:17Политика
Воевавший за ВСУ актер Петр Великий ликвидирован в Курской области
Фото: телеграм-канал "Политика Страны"
Воевавший за Вооруженные силы Украины (ВСУ) актер Петр Великий был ликвидирован в Курской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на заявление Черниговского академического музыкально-драматического театра имени Шевченко, где на протяжении 20 лет служил артист.
Великий погиб на 49-м году жизни. Он являлся ведущим мастером сцены. За всю карьеру актер сыграл свыше 35 ролей.
Ранее суд заочно арестовал американского наемника Дэниела Бернарда Ребара за преступления, совершенные им в Курской области. По версии следствия, американец обвиняется в совершении теракта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также в незаконном пересечении государственной границы России и в совершении ряда других преступлений на территории Курской области.
Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.
Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.
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