Фото: телеграм-канал "Политика Страны"

Воевавший за Вооруженные силы Украины (ВСУ) актер Петр Великий был ликвидирован в Курской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на заявление Черниговского академического музыкально-драматического театра имени Шевченко, где на протяжении 20 лет служил артист.

Великий погиб на 49-м году жизни. Он являлся ведущим мастером сцены. За всю карьеру актер сыграл свыше 35 ролей.

Ранее суд заочно арестовал американского наемника Дэниела Бернарда Ребара за преступления, совершенные им в Курской области. По версии следствия, американец обвиняется в совершении теракта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также в незаконном пересечении государственной границы России и в совершении ряда других преступлений на территории Курской области.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.

