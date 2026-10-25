На внутренней стороне 83 км МКАД загорелся легковой автомобиль

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На внутренней стороне 83 километра МКАД загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

Инцидент произошел в районе Дмитровского шоссе. В ведомстве добавили, что возгорание было ликвидировано.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы города.

В результате произошедшего движение оказалось затруднено на 2,5 километра, на текущий момент оно осуществляется по трем полосам из пяти. В Дептрансе попросили водителей выбирать пути объезда.

Ранее ДТП произошло на внешней стороне 36-го километра МКАД. Авария произошла в районе проспекта Карамзина. Движение было затруднено на 5,3 километра. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших не раскрываются.