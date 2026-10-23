23 октября, 20:21Происшествия
ДТП произошло на внешней стороне 36-го км МКАД
Фото: depositphotos/svedoliver
ДТП произошло на внешней стороне 36-го километра МКАД. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.
По данным ведомства, инцидент произошел в районе проспекта Карамзина. Движение затруднено на 5,3 километра. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших пока неизвестны.
На месте работают оперативные службы города. Водителей попросили выбирать пути объезда.
Ранее два человека погибли в ДТП на 38-м километре автодороги Москва – Касимов, еще один человек пострадал.
Предварительно установлено, что водитель "Лады" столкнулся с мотоциклом во время поворота. В результате скончались мотоциклист и пассажир легковушки, а водитель автомобиля получил телесные повреждения.
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