Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мотоциклист погиб в результате столкновения с грузовиком на Кварцевской улице в ТиНАО. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, авария произошла в районе дома 4.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. На месте также работают специалисты следственно-оперативной группы.

Ранее сообщалось, что на 59-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием 7 автомобилей – грузовика и 6 легковушек. Предварительно установлено, что пострадали несколько человек.