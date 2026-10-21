21 октября, 19:37Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком в ТиНАО
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Мотоциклист погиб в результате столкновения с грузовиком на Кварцевской улице в ТиНАО. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, авария произошла в районе дома 4.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. На месте также работают специалисты следственно-оперативной группы.
Ранее сообщалось, что на 59-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием 7 автомобилей – грузовика и 6 легковушек. Предварительно установлено, что пострадали несколько человек.
Байкер и его пассажирка попали в больницу после ночного ДТП в центре Москвы