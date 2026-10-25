Фельдшер пострадала при ударе БПЛА по промышленной зоне Ельца

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Фельдшер получила ранение при ударе беспилотника по промышленной зоне Ельца. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По предварительным данным, женщина получила ранение бедра. Ее доставили в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.

Сотрудников предприятия оперативно эвакуировали в безопасное место. На месте происшествия работают оперативные службы. Также Артамонов призвал жителей соблюдать меры безопасности при ракетной угрозе и не выходить из укрытий до официального сигнала отбоя.

Также под массированный удар украинских дронов попал Белгород. По словам губернатора Александра Шуваева, разрушения затронули 30 многоэтажек и 35 машин, а также четыре частных дома, три административных здания, восемь коммерческих и три социальных объекта.

Погибли два мирных жителя, 14 человек пострадали, восемь попали в больницы — при необходимости их были готовы принять федеральные клиники.

Мэр Валентин Демидов рассказал, что 53 человека разместили в пунктах временного размещения. Следственный комитет возбудил дело о теракте.