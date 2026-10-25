Более 50 беспилотников уничтожено ночью над Ростовской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили свыше 50 беспилотников над территорией Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Вражеские дроны были сбиты в пяти районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Кашарском, Чертковском, Шолоховском. Информация о пострадавших и последствиях на земле пока не поступала.

Этой ночью массированной атаке украинских БПЛА также подвергся Белгород. В результате ударов погиб один мирный житель, еще десять граждан получили различные травмы – среди них сотрудник скорой помощи.

Зафиксированы значительные разрушения в жилых кварталах в центре города. Были повреждены многоквартирные дома, автомобили, социальные и коммерческие объекты. На местах ЧП работают все оперативные службы.

По данным местных властей, в пункты временного размещения (ПВР) прибыли более 50 жителей города. Для перевозки горожан организованы автобусы, людей обеспечивают всем необходимым.