Миронов призвал ввести в России "учительский МРОТ"

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В России предложили установить единый минимальный уровень оплаты труда учителей, который будет действовать на федеральном уровне. Зарплата педагога за одну ставку, согласно инициативе, не должна быть ниже средней по региону, заявил ТАСС лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Политик выступил за распространение на учителей социальных и пенсионных гарантий, предусмотренных для государственных служащих. Для этого он предложил ввести федеральный "учительский МРОТ".

Дополнительные часы, обязанности и переработки, по мнению Миронова, должны оплачиваться отдельно и не входить в установленную минимальную сумму. Депутат считает, что особый статус учителя должен подкрепляться не только зарплатой, но и реальными социальными гарантиями.

Ранее министерство просвещения России предложило запретить съемку учителей без их согласия. Глава ведомства Сергей Кравцов объяснил инициативу необходимостью защитить педагогов от негатива и сформировать более уважительное отношение к их труду.