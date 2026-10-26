Мужчина пострадал при атаке ВСУ на автобусное предприятие в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Украинские войска атаковали при помощи дрона-камикадзе территорию автобусного предприятия "Новозыбкова" в Брянской области. В результате пострадал водитель, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

По его словам, 43-летнему мужчине была оказана вся необходимая помощь. Кроме того, при атаке повреждения получили четыре автобуса.

Ранее ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Мелитополю. В результате атаки на частные домовладения пострадали дети 2015 и 2016 годов рождения и мужчина 1961 года рождения.

Также был поврежден ряд гражданских объектов: в центральной части города повреждения получили частные домовладения, многоквартирный дом, административные здания.

