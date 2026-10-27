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Спорт

Сафонов уступил Симону в борьбе за приз лучшему вратарю года

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев

Российский вратарь Матвей Сафонов не получил награду лучшему голкиперу года по версии France Football. Обладателем приза стал испанский футболист Унаи Симон, выступающий за "Атлетик" из Бильбао.

Главным достижением Симона в прошлом сезоне стала игра за сборную Испании на чемпионате мира 2026 года. В восьми матчах турнира он семь раз сохранял ворота в неприкосновенности и пропустил всего один мяч. Этот результат стал рекордным по числу "сухих" матчей в рамках одного розыгрыша мирового первенства.

Симону 29 лет. Большую часть профессиональной карьеры он провел в "Атлетике". Вместе с клубом голкипер выиграл Суперкубок Испании в 2021 году и национальный кубок в 2024 году.

Ранее Сафонов рассказал, как известность влияет на его повседневную жизнь. По словам вратаря, популярность имеет как положительные, так и отрицательные стороны. В качестве примера доброжелательного отношения болельщиков Сафонов вспомнил возвращение в Россию. В аэропорту его узнали в очереди на паспортный контроль и предложили пройти без ожидания.

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