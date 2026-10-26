Захарян и Сафонов вошли в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи

Фото: ТАСС/Олег Бухарев; Станислав Макаров

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определил расширенный список кандидатов в национальную команду на ноябрьский сбор. В него вошли 36 футболистов, в том числе полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян и вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В список также вошли вратари Денис Адамов, Станислав Агкацев, Александр Максименко, Антон Митрюшкин и Максим Бориско, защитники Кирилл Данилов, Данил Круговой, Игорь Дмитриев, Руслан Литвинов, Андрей Лангович, Виктор Мелехин, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Мингиян Бевеев, Илья Вахания, Турпал-Али Ибишев и Максим Осипенко.

В числе полузащитников, помимо Захаряна, – Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Даниил Глебов, Артем Карпукас, Алексей Миронов и Алексей Батраков. На позицию нападающих приглашены Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин, Николай Комличенко, Сергей Пиняев, Александр Соболев, Лечи Садулаев, Александр Головин и Алексей Миранчук.

В рамках сбора российская команда проведет два товарищеских матча. 12 ноября россияне встретятся с Узбекистаном в Ташкенте, а 17 ноября – с Венесуэлой в Краснодаре.

Кроме того, РФС обсуждает возможность проведения товарищеского матча с американской сборной. Подробности переговоров о проведении игры не будут раскрыты до того, как будут достигнуты окончательные договоренности и подписаны документы.