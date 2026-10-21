Гол Батракова помог турецкому "Галатасараю" обыграть французский "Лилль"

Фото: ТАСС/Станислав Макаров

Футболисты турецкого "Галатасарая" победили французский "Лилль" в гостевом матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 4:2.

В составе турецкой команды отличились Юнус Акгюн, открывший счет уже на 2-й минуте, Алексей Батраков (44-я минута) и Виктор Осимхен (61-я). Еще один мяч на 52-й минуте в собственные ворота отправил игрок "Лилля" Набиль Бенталеб. У французского клуба дубль оформил Сориба Дьяун (7-я и 39-я минуты).

Для "Галатасарая" эта победа стала первой в текущем розыгрыше турнира. Ранее команда уступила на выезде португальскому "Спортингу" (1:3) и дома испанской "Барселоне" (1:4). С тремя очками турецкий клуб занимает 24-е место в турнирной таблице общего этапа.

"Лилль" пока не набрал ни одного очка. В стартовых матчах команда проиграла дома испанскому "Бетису" (2:3) и на выезде английскому "Арсеналу" (0:3).

В следующем туре "Лилль" 3 ноября сыграет в гостях против норвежского "Буде-Глимта", за который выступает российский вратарь Никита Хайкин. "Галатасарай" в этот же день примет германский "Штутгарт".

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут по восемь матчей – четыре дома и четыре в гостях. Первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, определят остальных участников плей-офф в стыковых матчах. Победителем двух предыдущих турниров становился ПСЖ.

Ранее сборная России по футболу среди игроков до 15 лет получила возможность выступить с государственным флагом и гимном на предварительном этапе чемпионата мира и фестиваля FIFA.

Турнир станет первым с 2022 года официальным соревнованием под эгидой Международной федерации футбола, где российская команда сможет использовать национальные символы.