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21 октября, 15:12

Спорт

Матч Первой лиги между ФК "Торпедо" и "Ротор" пройдет на "Арене Химки"

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Матч Первой лиги между футболистами московского "Торпедо" и волгоградского "Ротора" пройдет на "Арене Химки". Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба в телеграм-канале.

Встреча пройдет 23 октября и начнется в 18:00. Изначально планировалось, что игра состоится на стадионе "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова, который недавно реконструировали.

"В пятницу, 16 октября, ФК "Торпедо Москва" получил уведомление комиссии РФС о выдаче сертификата соответствия стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова для проведения официальных матчей. В понедельник, 19 октября, решением комиссии РФС действие данного сертификата было приостановлено в связи с необходимостью проведения дополнительного обследования стадиона", – пояснили в клубе.

Из-за ограниченного количества времени и для избежания риска технического поражения "Торпедо" решил перенести игру на "Арену Химки". В клубе подчеркнули, что на текущий момент все необходимые мероприятия проводятся в полном объеме.

Ранее "Торпедо" сыграл вничью с подмосковным "Велесом" в матче 12-го тура Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1. В первом тайме Илья Берковский со штрафного попал в перекладину, но счет так и не был открыт. После перерыва команды обменялись голами: на 62-й минуте отличился Захар Тарасенко из "Велеса", а на 78-й минуте Джонатан Окоронкво забил ответный мяч за "Торпедо".

Москвичам рассказали о реконструированном стадионе "Торпедо"

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