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09 сентября, 17:20

Спорт

Первый матч на реконструированном стадионе "Торпедо" планируется провести 23 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Первый после реконструкции стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова матч запланирован на 23 октября. Об этом сообщил генеральный директор столичного футбольного клуба "Торпедо" Владимир Леонченко в беседе с Агентством "Москва".

По его словам, сейчас с РФС согласовывают дату первого официального матча на реконструированной арене, которая находится всего в 4 километрах от Кремля. Гендиректор добавил, что клуб проведет первый матч с ФК "Ротор".

Леонченко также подчеркнул, что "Торпедо" будет стараться добиться игры, и отметил, что команда уже пробовала сыграть на поле.

"Считаем, что именно официальный матч для болельщиков будет даже лучше, чем выставочный", – сказал он.

Помимо спортивных мероприятий, на стадионе запланировано еще одно мероприятие – вручение ежегодной награды "За верность футболу" имени Федора Черенкова", которое пройдет в конце года.

"Что касается экскурсий, то мы будем их использовать как инструмент того, чтобы как можно больше людей узнало о стадионе", – заключил Леонченко.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли после реконструкции стадион "Торпедо" на Восточной улице 5 сентября. Теперь он представляет собой современную футбольную арену, соответствующую требованиям первой категории РФС и способную принимать соревнования всероссийского и международного уровней.

В Москве в День города открылся новый стадион "Торпедо"

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