В ФАС сообщили о снижении наценок на товары в ряде регионов России

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Благодаря соглашениям между региональными властями и участниками продовольственных и непродовольственных рынков наценки на товары в 19 регионах РФ снизились в среднем на 8,6 процентного пункта, до 11,2%. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

В ведомстве пояснили, что механизм работает в соответствии с постановлением правительства РФ № 662. Региональные власти заключают соглашения с местными торговыми сетями, производителями и поставщиками, что позволяет снижать наценки. Данные получены от региональных органов власти по состоянию на август 2026 года.

Динамика снижения зафиксирована во всех регионах, предоставивших сведения. Например, в Ивановской области средняя наценка уменьшилась с 30 до 10%, в Калужской – с 27,5 до 10%, а в Новосибирской – с 24 до 8,2%.

Кроме того, в семи регионах наценки на товары, по которым заключены соглашения, оказались почти на 10% ниже, чем в среднем по аналогичным категориям в тех же торговых точках.

В ФАС рекомендовали регионам заключать соглашения в периоды сезонного спроса, параллельно принимая дополнительные меры для стабилизации цен. Сейчас служба советует активнее подписывать меморандумы в отношении сахара и куриных яиц – по состоянию на сентябрь 2026 года такие соглашения заключены в 47 регионах.

В ведомстве напомнили, что механизм направлен на повышение доступности товаров для граждан.

В августе Владимир Путин подписал закон, который позволяет отслеживать цены на продовольственные товары на всех этапах их движения.

Согласно документу, уполномоченные федеральные органы власти получат доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, чтобы выявлять резкий рост цен и анализировать его причины.