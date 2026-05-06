06 мая, 19:22

Цены на социально значимые товары снизились в регионах РФ

В России подешевели некоторые овощи и кисломолочная продукция

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Торговые наценки и стоимость социально значимой продукции уменьшились сразу в нескольких регионах России после того, как между региональными властями, торговыми сетями и поставщиками было подписано соглашение о стабилизации цен. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В среднем по 39 категориям товаров в 11 субъектах РФ стоимость продукции уменьшилась на 11,3%. Самое сильное снижение цен зафиксировано на помидоры (-34,7%), творог (-28,5%), картофель (-20,7%), репчатый лук (-19,2%) и сметану (-19,1%).

ФАС посоветовала оперативнее подписывать подобные соглашения, связанные с социально значимыми товарами, в том числе куриными яйцами, хлебобулочными изделиями, плодоовощной продукцией и различными видами мяса.

Вместе с тем средняя оптовая цена свиной полутуши второй категории в России за период с 20 по 26 апреля составила 188 рублей за килограмм, что на 6% меньше, чем неделей ранее, и на 15% – аналогичного периода 2025 года.

Снижение затронуло также и отдельные части туши. В частности, окорок подешевел на 18% – до 232 рублей за килограмм, лопатка – на 17% (до 230 рублей), грудинка – на 22% (до 195 рублей). Минимальное падение зафиксировано у карбонада – на 3%, до 285 рублей.

